"Звонок": мир, затаив дыхание, следит за продолжением "триллера" с Дональдом Трампом в главной роли

25.09.2019 10:30

Американский президент в очередной раз заявил, что у мира будет возможность ознакомиться со стенограммой его разговора с Зеленским.

Он якобы "предвидит", что стенограмма будет опубликована.

О возможном опубликовании стенограммы своего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп опять вспомнил на полях Генассамблеи ООН, передает Диалог.UA, ссылаясь на сообщение CNN.

Видно, что эта тема больно задела американского гаранта, и он теперь пытается всячески "отмыться" от выдвигаемых ему обвинений.

Пожалуй, в его публичных высказываниях за последнее время она стала ведущей. "Когда вы увидите звонок, когда вы увидите стенограмму звонка, которую, я думаю, вы увидите, в какой-то момент вы поймете: этот звонок был идеальным.

Он не мог быть лучшим", - заявил Трамп журналистам. Впрочем, как и в других случаях, несмотря на "предвидение", Дональд Трамп не озвучил дату публикации стенограммы его "идеального" звонка.



Источник: www.dialog.ua