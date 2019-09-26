Боец ВСУ взял заложницу и устроил бойню: началась операция «Гром»

26.09.2019 12:04

Боец ВСУ переполошил населенный пункт, взяв в заложники женщину

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Сообщается, что ЧП случилось в Каховке.

В частности, военнослужащий по контракту дезертировал из своей бригады, после чего решил взять заложника для своей безопасности.

Из-за действий вооруженного военнослужащего в Каховке была введена операция «Гром», после чего на место происшествия прибыли руководители силовых ведомств Херсонской области и бойцы спецназа «Корд».

«В ходе проведения слаженных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был обезврежен. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал.По факту угроз работникам правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УКУ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции

Как пишут региональные СМИ, задержанный военнослужащий ВСУ около года назад заключил контракт с одной из бригад Вооруженных сил Украины, откуда дезертировал. Соседи бойца, устроившего перестрелку в Каховке, утверждают, что мужчина имел проблемы с алкоголем.

Источник: https://politeka.net