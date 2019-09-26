МВФ опрокинул Украину: что теперь будет с курсом доллара

26.09.2019 16:42

Кредит МВФ не был одобрен, заявление по этому вопросу фонд сделает 27 сентября

Миссия МВФ 26 сентября завершила свою работу в Украине, а на следующий день прозвучит заявление по итогам ее работы в стране. Об этом сообщает «Украинские новости» со ссылкой на украинское представительство фонда.

«Сегодня заключительный день работы миссии. Заявление по итогам работы ожидается завтра», — сообщили в украинском представительстве МВФ.

Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка.

Данная ситуация вряд ли отразится на курсе гривны к доллару. Как ранее сообщил аналитик Максим Пархоменко, только формирование новой программы с МВФ и ее утверждение способно помочь правительству Украины удерживать хорошее состояние экономики и лицо перед международными инвесторами.

Как сообщалось ранее, миссия МВФ прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.

«Но и даже само решение МВФ приведет реальные деньги в нашу экономику крайне нескоро», — добавил он.

«А сейчас гривну поддерживают нерезиденты, которые активно скупают наши ОВГЗ, снижая курс доллара к гривне», — заявил аналитик Альпари.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном заявил о том, что сотрудничество с МВФ будет приоритетным для руководства Украины.

В свою очередь, в Национальном банке Украины заявили, что следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ на сумму 5-10 млрд долларов.

Источник: https://politeka.net