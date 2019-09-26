Пенсию придется вернуть: кому грозит данная процедура?

26.09.2019 21:25

Новый Кабмин намерен навести порядок с пенсионными выплатами. В результате те украинцы, которые получали пенсию с нарушениями или на поддельные документы, будут вынуждены вернуть деньги в бюджет. Об этом сообщил «Обозреватель».

Так, под проверку называемую по-ученому верификацией попадут фактически все украинские пенсионеры, а также получатели субсидий, студенты, получающие стипендию. Не избегут верификации даже матери-одиночки.

Государство внесет каждого в специальный реестр и заведет на этих людей анкеты. Правда, вместе с тем, госудаство возьмет на себя ответственность за сохранение персональных дланных всех этих льготников. Если кто-либо передаст эти сведения, например, кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону.

Такой реестр не является чем-то новым. Подобные списки уже существуют в разных органах власти. К примеру, создан реестр субсидиантов. Разница состоит в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру верификации.

После проверки сведений о человеке, чиновник, обнаруживший нарушение, передаст информацию органу, который проводит соответствующую льготную выплату. В том ведомстве перепроверят информацию еще раз и принимут решение.

Если нарушение подтвердиться, то нарушитель обязан вернуть все "лишнее" государству. А если человек откажется возвращать, незаконно полученные средства, власть может добиться возврата через суд. А если судьи тоже убедятся, что выплата получена незаконно и льготник не хочет ее возвращать в казну, то примет решение взыскать в принудительном порядке.

Источник: https://from-ua.com