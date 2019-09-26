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Телеканал "112 Украина" завтра отключат: стало известно о жестком решении
Телеканал «112 Украина» остался без лицензии на цифровое вещание.
Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании, передает 112 канал.
«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение — лишил телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
В свою очередь экс-нардеп Александр Онищенко сообщил, что телеканал «112 Украина» отключат от вещания завтра.
Отметим, член Нацсовета Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что «112 Украина» систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений, пишет «РБК-Украина». Также отмечается, что телеканал не устранил нарушения с 2014 года. Отмечается, что канал выиграл конкурсы во многих областях, «оставив зрителей без региональной журналистики».
Отказали в продлении цифровых лицензий ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Лидер ТВ». Эти региональные компании вещали в региональном мультиплексе МХ-5 под логотипом «112 Украина».
На освободившиеся места в ближайшее время объявят конкурс.
Также добавим, что уже Офис президента Украины отреагировал на ситуацию.
«Офис Президента Украины следит за ситуацией вокруг телеканала «112 Украина». Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии», — говорится в сообщении.
Как отметили в Офисе президента, вскоре будет обновлен состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
«Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии», — добавили в ОПУ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отключение, телеканал
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