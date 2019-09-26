В 2019 году изменили правила получения водительских удостоверений и их срок годности. Права международного образца получили не только новый цвет, но и изменили правила получения. Читайте о нововведениях и особенностях сдачи экзаменов на права в Украине, пишет akcenty.

За текущий год в нашей стране было принято немалое количество важных решений, которое отразится на повседневной жизни каждого украинца. Одни из многочисленных нововведений коснулись и процесса и особенностей получения, и следственно, использования водительских прав. Известно, что удовтосверение изменилось не только в дизайне, но и в процессе его достижениях. Давайте разбираться в новых правилах болеее подробно.

Как будет происходит процесс получение водительских прав?

Уже давно украински водители и те, кто только собирается научиться вождению машины узнали о том, что процесс сдачи теорестической части водительского экзамена, снимается на видео. Однако, согласно нововведениеям, тепер записываться будет и практическая часть, без, собственно, которой, человек никак не сможет получить удовтоверение. Таким решением, в Министерстве Внутренних Дел Украины решили снизить уровень коррупции и возможности предложения или требования взятки.

Так же стоит отметить, что отныне сдавать теоретический и практический экзамен нужно будет в одном сервисном центре. Такое решение было принято в связи с тем, что ранее многие украинцы сдавали выученную теоретическую часть в одном месте, а практику в другом, и некоторые случаи заканчивались "договорняком". Теперь подкуп будет невозможен.

Неизменным остается наличие медицинской справки об отсутвии у водетели каких-либо психических расстройств или же проблем со зрением.

Как будет работать новая автошкола и как будет проходить экзамен?

Для того, чтобы присутпить к процессу обучения в школе будущих водителей, нужно, как и раньше, иметь при себе определенный пакет документов. Паспорт, код ИНН, письменное заявление на имя директора школы. Так же необходимо предоставить несколько маленьких фотографий указанного в школе образца, а так же справку об удовлетворительном состоянии здоровья.

Для того, чтобы получить долгожданный документ, подтверждающий водительские права, будущему водителю необходимо будет пройти установленный учебным заведением минимум часов теории и практики. В случае возникновения любых вопросов или несостыковок, студента всегда могут обратиться в центр Министерства Внутренних Дел Украины за помощью. Так же там помогут с документами.

Как же будет проходить экзамен? Сначала, студент должен дать правильные ответы на 20 вопросов, в пределах двадцати минут. Однако, если будущий водитель допустил больше двух ошибок, к практическому экзамену его не допустят. В привычном же случае, студент сдает практику, в случае "завала" которой, он может испытать судьбу снова, но только по истечению пяти дней.

Так же из нововведений - срок действия документа, подтверждающих прохожждение водительских курсов сократили, теперь подтверждать свои умение придется по истечению двух лет.

Более точную и остальную интересующую вас информацию, касательно водительских курсов в Украине, вы можете найти на официальном сайте Министертва Внутренних Дел.