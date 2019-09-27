Чем отличается блокпост от КПВВ

27.09.2019 11:42

В Украине действует «Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей», утвержденный приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра СБУ от 14.04.2017 № 222 с последними изменениями от 15.12.2017 № 1000-ог. Данный документ содержит пояснения по отличию блокпостов от контрольных пунктов въезда-выезда, действующих именно на линии разграничения.



В этом разбирались журналисты "Донецких новостей".



Так, в зоне действия КПВВ на Донбассе есть два вида блокпостов.



Первые – блокпосты «первого рубежа» или, по-народному, – «нулевые» блокпосты, которые расположены между КПП «ЛДНР» и украинскими КПВВ. Такие блокпосты осуществляют контроль во время следования из оккупированной территории:



пропуск транспортного средства на территорию блокпоста;

проверка документов и осмотр транспортного средства и груза (товара);

после принятия положительного решения по пропуску лиц, транспортного средства и груза (товара) выписывается контрольный талон на транспортное средство. Далее транспортное средство направляется через дорожный коридор на КПВВ.



Во время следования на оккупированную территорию на «нулевых» блокпостах осуществляется:



сверка данных в контрольном талоне с фактическими данными о проезжающих лицах и транспортных средствах;

отбирается контрольный талон и осуществляется пропуск к временно неконтролируемой территории.

контроль за движением запрещенных предметов и веществ;

выявление и задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений или скрывающихся от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, и похищенных транспортных средств;

недопущение выхода запрещенных грузов (товаров) с неподконтрольной территории;

недопущение «выхода террористов и их пособников из района проведения АТО и проникновения в такой район»;

предупреждение террористического акта и других противоправных действий.



Вторые – блокпосты «второго рубежа». Они действуют со стороны подконтрольной Украине территории, в «приграничной» зоне до территории украинских КПВВ.



Во время следования к КПВВ на оккупированную территорию такие блокпосты осуществляют:



выдачу контрольного талона и пропуск транспортного средства на территорию КПВВ;

осмотр транспортного средства и груза;

проверку документов;

внесение данных о лицах и транспортных средствах в электронный реестр;

в контрольном талоне специальные отметки представителей ГНСУ, ГФСУ и СБУ;

временное ограничение (запрет) движения транспорта и людей, нарушивших порядок перемещения на временно неконтролируемую территорию и передача их соответствующим компетентным органам.



«Вторые» при следовании транспорта и граждан через КПВВ из оккупированной территории:



сверяют данные в контрольном талоне с фактическими данными о лицах и транспортном средстве;

пропускают транспортное средство на территорию КПВВ;

проверяют документы;

осматривают транспортные средства и груз.



Пассажиры и обслуживающий персонал транспортных средств, въехавших на территорию блокпостов, имеют право:



присутствовать при осмотре транспортных средств, грузов (товаров) и багажа, которые им принадлежат, а также отборе образцов проб веществ и материалов, принадлежащих им для экспресс-анализа соответствующими компетентными органами;

получать от уполномоченных должностных лиц ГПСУ и других контролирующих органов и служб устные разъяснения в случае временного отказа им во въезде в район проведения АТО/ООС и выезде из него.



В п. 2.10 указано, что «блокпосты работают круглосуточно». Так, если при чрезвычайных ситуациях, когда между КПВВ и БП скопились люди, то их пропустят вне зависимости от времени работы КПВВ.



Что касается КПВВ, в Порядке сразу делается акцент – «КПВВ не предназначены для пересечения государственной границы Украины».



КПВВ функционируют без выходных, круглосуточно. Контрольно-проверочные мероприятия осуществляются:

– в летний период с 6:00 до 20:00;



– в зимний – с 8:00 до 17:00;



– в осенний и весенний периоды - с 7:00 до 18 30.



В отличие от блокпостов, сотрудники КПВВ имеют право:



проверять право на разрешение лицу пересекать линию соприкосновения (в т.ч. выявлять и задерживать подозреваемых, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, недопускать выход террористов из района проведения АТО/ООС и пр.);

проверять наличие разрешения и изымать груз (товары) и другое имущество;

осуществлять пропуск лиц в район проведения АТО или на временно неконтролируемую территорию, в случае смерти близких родственников, членов семьи или болезни близких лиц, что подтверждается соответствующими документами (телеграмма, заверенная учреждениями здравоохранения, о смерти или болезни близких лиц; документ, подтверждающий место захоронения близких лиц).



Именно сотрудники КПВВ принимают окончательное решение о разрешении пересечения линии разграничения. Они, кроме того, что проверят документы, вносят сведения о пересечении в единую электронную базу.



Однако в зоне проведения ООС (фактически, на всей территории Донецкой и Луганской областей) могут и действуют дополнительные блокпосты. В связи с отдаленностью от линии разграничения, они, понятное дело, не могут принимать решения о выезде или въезде в ОРДЛО. Но они обладают всеми иными правами блокпоста – проверка документов и грузов, внесение данных в особую электронную базу, противодействие терроризму и так далее.

Источник : https://tribun.com.ua