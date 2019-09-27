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Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление
Министр социальной политики Юлия Соколевская в интервью «Интерфакс-Украина» заявила, что Украина все еще не готова для введения накопительной системы пенсионного обеспечения Министр предполагает ежемесячный дополнительный взнос на собственный счет. А при достижении определенного возраста это позволит получать сразу две пенсии.
Однако Соколевская добавила, что в ближайшее время о такой реформе говорить не приходится.
«У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств», — сказала она.
Как говорит Соколевская, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн. Необходимо определиться кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать расчеты, будет ли это выгодно человеку.
«Плюс накопления — это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о „сплите“ — в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему», — заявила министр.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кабмин, пенсии, заявление
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