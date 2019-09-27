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Курс валют на 30 сентября: гривна выросла до нового рекорда
27.09.2019 22:20
Украинская национальная валюта в очередной раз обновила более чем трехгодичный рекорд курса относительно доллара.
Национальный банк Украины на понедельник, 30 сентября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на 10 копеек – до 24,08 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 сентября.
Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 сентября – 2412,0199 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только три с половиной года назад – 15 января 2016 года – 2395,0773 гривен за 100 долларов.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2408,2809 гривны (-10,4147);
– 100 евро – 2633,4552 гривны (-12,1140).
Источник : https://korrespondent.net
Теги: гривня, рекорд, курс валют
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