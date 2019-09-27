- Скоро в Украине отметят профессиональный праздник учителей19:03
- "Субсидий хватит на всех": в Кабмине рассказали об изменениях18:40
- СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР" 18:26
- Отопление в школах и больницах могут включить уже на следующей неделе17:49
- В Минсоцполитики не знают, сколько пенсионеров проживает на оккупированном Донбассе17:30
- "ИС": Боевики "ДНР" решили закрыть Енакиевский металлургический завод17:10
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании16:40
- В Кабмине озвучили простую формулу растаможки "евроблях"16:04
- Россия заплатит Украине за Крым, Донбасс и 5 лет стагнации. Но при одном условии15:54
- У Зеленского рассказали о блокировке ж/д сообщения с Россией 15:20
Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска
В течение эпидемиологического сезона в Украине будет циркулировать новый штамм гриппа, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями.
Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, передает "УНН".
"Штаммы, которые ожидаются, - это новый H3N2 - А-Канзас - и, возможно, новый штамм Н1N1 - А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но вероятность их меньше - это В-Колорадо и В- Пхукет. Последний - менее вероятен, потому что он уже старый, был у нас не один год", - отметила медик.
Она рассказала, что Брисбен наиболее опасен для людей трудоспособного возраста, с хроническими заболеваниями. Именно эта категория населения будет больше страдать от осложнений в случае заболевания этим гриппом. Канзас же более опасен для людей с хронической патологией и людей в возрасте 65 лет и старше.
Мироненко подчеркнула, что началом сезона гриппа в Северном полушарии считается 40-я неделя, которая приходится на начало октября, фактическое начало сезона придется на начало циркуляции вируса. Когда это произойдет, пока сказать нельзя, но, по словам медика, в декабре зарегистрированные случаи гриппа уже точно будут.
Источник : https://tribun.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, штамм, медики, группа
- Сколько украинцев гибнут из-за медиков: шокирующие цифры
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов
- В Одессе открыли современный комплекс для практической подготовки военных медиков. ВИДЕО
- Не забудьте перевести часы на летнее время
- Как побороть весеннюю утомляемость: 5 простых советов
- В Украине свирепствует грипп
- СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР" 18:26
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании16:40
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод15:30
- Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"14:30
- Боевики "ЛНР" разработали схему по отъему имущества у жителей ОРЛО14:17
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка20:32
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- Скоро в Украине отметят профессиональный праздник учителей19:03
- "Субсидий хватит на всех": в Кабмине рассказали об изменениях18:40
- СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР" 18:26
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм18:12
- Отопление в школах и больницах могут включить уже на следующей неделе17:49
- В Минсоцполитики не знают, сколько пенсионеров проживает на оккупированном Донбассе17:30
- "ИС": Боевики "ДНР" решили закрыть Енакиевский металлургический завод17:10
- В Кремле испугались публикации переговоров Трампа с Путиным 16:49
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании16:40
- "Любимец волчиц" загремел в базу "Миротворца"16:20
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм18:12
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Чем отличается блокпост от КПВВ11:42
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС