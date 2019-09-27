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Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере
В последнее время многие хозяйки покупают большие морозильные камеры, чтобы в любое время года радовать своих домочадцев вкусными и полезными блюдами.
Как сообщает replyua.net, специалисты рассказали, что далеко не все продукты питания можно хранить в морозилке. В первую очередь, эксперты не рекомендуют замораживать сочные ягоды. В этот список входят арбузы, малина и клубника. Даже если они пролежат в морозилке всего пару недель, при размораживании большой процент влаги сделает их безвкусными и безформенными. Специалисты советуют замораживать такие ягоды в виде пюре с сахаром. Также в морозильной камере не рекомендуется хранить овощи с высоким содержанием влаги. Во время замораживания вода вытекает из овощей и при размораживании вы не добьетесь прежней консистенции. Абсолютно не подходят для заморозки чеснок, лук, капуста, картофель, редиска, салат, томаты и огурцы.
Специалисты не советуют замораживать молочную продукцию. Из всех молочных продуктов заморозке можно подвергать только мороженое. При замораживании сливочного сыра, творога и йогуртов нежная консистенция этих продуктов исчезнет, будут потеряны все ценные качества.
Теги: мороз, продукты
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