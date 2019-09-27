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Россия заплатит Украине за Крым, Донбасс и 5 лет стагнации. Но при одном условии
Российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов оценил шансы Украины добиться от России компенсации ущерба за Крым, Донбасс и пять лет стагнации из-за войны.
"При нынешней власти в России, конечно же, это невозможно. А в будущем все будет зависеть от того, какое правительство окажется во главе России", – пояснил он во время чата на Главреде.
Однако если нынешние украинские власти заключат соглашения с нынешними российскими властями, тогда у любого, даже самого либерального, самого демократического и самого прозападного российского правительства не останется юридических оснований для того, чтобы пересмотреть заключенные соглашения, восстановить международно признанную украинско-российскую границу и выплатить компенсацию, предупредил эксперт.
"Поэтому в данном случае, как бы странно это ни показалось, но мяч на стороне поля украинской власти. Именно от нее зависит, будет ли существовать перспектива выплаты Россией Украине компенсации в будущем, или же эта перспектива будет уничтожена сегодня", – резюмировал Илларионов.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
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