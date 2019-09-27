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С 1 октября Киевстар меняет свои тарифы: первые подробности
Важная информация.
С 1 октября мобильный абонент запустит новую линейку для пользователей фиксированного доступа во всемирную сеть "Домашний интернет", передает портал UBR. А для тех, кто имеет несколько услуг от "Киевстар", таких как мобильная связь, TV, интернет, предусмотрен комплексный пакет "Киевстар Все вместе".
Кроме этого, мобильный оператор прекращает поддержку шести тарифных планов. Абоненты, которые подключены к ним, могут пользоваться услугами на прежних условиях, однако новые клиенты не смогут к ним подключиться.
Будущие изменения "Киевстар" объяснил тем, что новые пакеты линеек "Домашний интернет" и "Киевстар Все вместе" получат большее функциональное наполнение. Хотя все прежние аналогичные заявления оператора на практике означали повышение тарифов.
Также мобильный оператор сообщает о ежемесячной аренде ТВ-тюнера, с октября он будет стоить 35 гривен, а не 20 и 30, как это было раньше. Однако другие подробности новых тарифов мобильный оператор пока не раскрывает и о них будет известно позже.
Источник : https://from-ua.
Теги: Киевстар, октябрь, тарифы
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