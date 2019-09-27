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СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР"

27.09.2019 18:26
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СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР"

Бывшего сотрудника Министерства внутренних дел задержали СБУшники по подозрению в финансировании боевиков в Луганской области. Речь идет сумме в 100 млн гривен, деньги шли на неподконтрольную территорию с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает  https://www.dialog.ua . Отмечается, что экс-сотрудник МВД встал на строну боевиков в 2015 году и с того времени осуществлял для них различные финансовые операции, отмывал деньги, которые доставлялись лидерам непризнанных республик. По данным СБУ, он совершал огромное количество переводов среди банковских пользователей и выводил наличные, которые ввозились в неподконтрольную часть Луганской области и использовались боевиками для покупки техники, топлива и прочего. Всего с 2015-го сумма сделок превысила 100 млн гривен. Пособнику террористов грозит до 15 лет тюремного срока.

 



Теги: СБУ, финансист, ЛНР, боевики
 
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