СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР"

27.09.2019 18:26

Бывшего сотрудника Министерства внутренних дел задержали СБУшники по подозрению в финансировании боевиков в Луганской области. Речь идет сумме в 100 млн гривен, деньги шли на неподконтрольную территорию с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает https://www.dialog.ua . Отмечается, что экс-сотрудник МВД встал на строну боевиков в 2015 году и с того времени осуществлял для них различные финансовые операции, отмывал деньги, которые доставлялись лидерам непризнанных республик. По данным СБУ, он совершал огромное количество переводов среди банковских пользователей и выводил наличные, которые ввозились в неподконтрольную часть Луганской области и использовались боевиками для покупки техники, топлива и прочего. Всего с 2015-го сумма сделок превысила 100 млн гривен. Пособнику террористов грозит до 15 лет тюремного срока.



