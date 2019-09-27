"Субсидий хватит на всех": в Кабмине рассказали об изменениях

27.09.2019 18:40

Соколовская заверила, что нынешняя система госпомощи "в принципе работает".

Министерство социальной политики не намерено изменять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные технические моменты". Об этом заявила глава ведомства Юлия Соколовская, которая ранее объяснила снижение суммы на выплату субсидий в проекте государственного бюджета на 2020 год.

"Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что в принципе она работает. Обычно к нам обращаются люди по отдельным моментам. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", – сказала Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме того, министр заверила, что "субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", так как в государственный бюджет на 2020 год заложено достаточно средств.

Источник : https://www.segodnya.



