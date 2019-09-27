«Укрпочта» повысит тарифы на услуги

27.09.2019 12:23

Такое повышение цен в течение пяти лет решили ввести вместо резкого единовременного скачка.

Всемирный почтовый союз (ВПС) утвердил план повышения тарифов на почтовые услуги для всех стран-экспортеров, в том числе и Украины. Это значит, что тарифы будут повышаться с 2020 года и на протяжении пяти лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Данное решение Всемирного почтового союза остановит выход США из организации, который был запланирован на октябрь 2019 года и поможет не допустить роста почтовых тарифов по всему миру в несколько раз.

В «Укрпочте» уверяют, что такие меры призваны минимизировать риск «почтового коллапса» и приостановки свободного почтового обмена.