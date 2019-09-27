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В Кабмине озвучили простую формулу растаможки "евроблях"
Свою позицию раскрыл министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В Украине необходимо ввести простую формулу растаможивания транспортных средств с иностранной регистрации. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде".
Ранее Криклий входил в рабочую группу, которая занималась решением вопроса "евроблях", а основное требование организации "Авто Евро Сила" состояло в отмене возрастного коэффициента.
На вопрос, возможно ли выполнение такого требования, министр ответил: "Мы же Мининфраструктуры, а не Минфин. Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, – доллар, два или три с "кубика". Как вариант звучал – ввести коэффициент на марку, и все".
По его словам, в таком случае появится простая формула, и никогда не будет спекуляций.
"Заказывают какие-то услуги оценщиков, те занижают стоимость, и начинается вся эта коррупционная история. Я за очень простые и примитивные алгоритмы. Там, где все примитивно, нет коррупции. Там, где начинается какая-то тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция", – пояснил Криклий.
Министр добавил, что проведет консультации по данному вопросу с главой Государственной таможенной службой Максимом Нефьодовым. Также необходимы переговоры с представителями Министерства финансов, отметил он.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, растаможивание, формула, Кабмин
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