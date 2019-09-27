В Минсоцполитики не знают, сколько пенсионеров проживает на оккупированном Донбассе

27.09.2019 17:30

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала о том, будут ли выплачивать пенсиии жителям оккупированного Донбасса.

В интервью Соколовская отметила, что в министерстве не знают, какое реальное количество пенсионеров проживает на неподконтрольной территории и не получает пенсию.

"Мы понимаем, что наши органы там не работают, и у нас нет достоверной информации, сколько людей и что там вообще происходит. У нас есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории. Если говорить в цифрах, то речь идет об около 120 тыс. пенсионеров, которые не обращались".

Относительно дальнейших планов министерства по урегулированию вопроса выплаты пенсий жителям оккупированных территорий она отметила, что этот вопрос обсуждался в рамках стратегических сессий с министрами в рамках подготовки программы действий правительства.

"Вы сейчас спрашиваете о кусочке большой политики: будут ли выплачиваться пенсии. Так вот, ответ на вопрос пенсий можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями", - констатировала Соколовская.

На уточняющие вопросы относительно ее позиции по вопросу выплаты пенсий на неподконтрольных территориях министр ответила, что "выплата или невыплата пенсий - это достаточно техническая вещь".

"Принято политическое решение - есть выплата пенсий, не принято - нет выплаты", - добавила она.

Что касается выплат задолженности по пенсиям людям, которые проживают на неподконтрольной территории, Соколовская отметила, что это также вопрос общей правительственной стратегии.