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В Украине готовят создание военной полиции - что известно

27.09.2019 11:00
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В Украине готовят создание военной полиции - что известно

Новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал появление в Украине военной полиции. Неожиданно идея пришлась не по душе депутату президентской партии "Слуга народа" Максу Бужанскому. Бужанский в Telegram выступил против появления в стране военной полиции, передает https://www.dialog. Загороднюк намерен в ближайшее время подать в Раду законопроект о создании в Украине военной полиции. Она займется выявлением коррупции в Украине. "Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать", - заявил министр обороны. Он уточнил, что новое ведомство будет проводить анализ тендеров, технических условий и прочего, выявляя коррупционеров. Однако неожиданно борьба с коррупцией в армии вызвала протест у скандального депутата Бужанского. "Возможно, я чего то не понимаю, но на кой черт нам тогда центральные антикоррупционные органы? Пусть каждое министерство создает свои, и борется с третьего этажа на пятый. Это уже не дублирование функций, это их затраивание", - написал нардеп.

 



Теги: Украина, Донбасс, полиция
 
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