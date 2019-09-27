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Водные маршруты в Чернобыльской зоне готовы к приему туристов
Чтобы посетить зону отчуждения по водному маршруту, нужно оформить соответствующую заявку.
Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и соответствуют всем нормам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Так, в Чернобыле прошло совещание при участии главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, специалистов "Экоцентра", Чернобыльского заповедника, а также полиции для решения организационных вопросов во время посещения зоны отчуждения водным путем.
"После совещания состоялся выезд по одному из недавно утвержденных водных маршрутов от города Чернобыль в село Оташев. Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и отвечают всем нормам безопасности. Контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено", – говорится в сообщении.
Чтобы посетить зону отчуждения по этому маршруту, нужно оформить соответствующую заявку, и организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Маршрут доступен только пока открыта водная навигация.
В этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.
Источник : https://www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, Чернобыль, маршрут, туристы
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