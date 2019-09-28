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Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"
Октябрь 2019 года пройдет под знаком ретроградного Меркурия, что сделает месяц знаковым для каждого человека в большей или меньшей степени. Астролог отмечает, что второй месяц считается одним из самых удачных для каких-либо начинаний.
Гороскоп на октябрь от Павла Глобы, несмотря на традиционно мрачную обстановку на улице в октябре, обещает каждому знаку Зодиака удачу в той или иной сфере, сообщает Диалог.UA.
Овен
Второй месяц осени сулит Овнам продуктивный период: ваше боевое настроение и целеустремленность принесут ощутимые результаты. В первые дни ожидаются общественные мероприятия, которые подарят вам приятные эмоции. В конце месяца, вероятно, придется решать какие-то вопросы, но вы найдете поддержку в лице знакомых. Как бы не складывалась ситуаций, не впадайте в отчаяние: вам помогут ваши знакомые. Каким бы не был исход дела, примите итог.
Телец
В октябре 2019 года Тельцов ожидает удачная и спокойная пора. Павел Глоба уверен, что все дела будут решаться в вашу пользу. Во второй половине месяца возможны трудности с деньгами или нерациональная трата средств. Избегайте неосторожных слов, брошенных в адрес незнакомых людей.
Близнецы
Большая часть месяца будет потрачена вами на общение с приятными людьми, друзьями, родственниками и любимыми. Серьезное внимание придется уделять работе. В середине 2-й десятидневки многим придется задуматься о своем материальном положении. Финансового благополучия удастся достичь только благодаря быстрым решениям. Звезды рекомендуют не скрывать от своей семьи ситуацию, в которой вы оказались, чтобы получить необходимую поддержку.
Рак
Октябрь для Раков станет благоприятным периодом. Первые 10 дней стоит посвятить восстановлению эмоциональных ресурсов. В это время проводите больше времени дома с семьей и родными, не переживайте лишний раз из-за хлопот на работе Во второй половине месяца перед Раками возникнут конкретные цели - вам придется активно работать. Ваша активность получит достойную награду со временем.
Лев
Львов ожидает не самая удачная пора. Первая половина месяца будет ознаменована общением с коллегами и повышением квалификации. Вам придется мобилизовать все свои лучшие качества, не забывайте, что вы можете увлечь людей своим ораторским талантом. Во второй декаде следует проявить умеренность в денежной сфере: не идите на поводу у своих внезапных желаний, иначе потом придется экономить. Пока романтические знакомства не принесут ожидаемого результата.
Дева
Девам в октябре нужно хвататься за каждую возможность, связанную с улучшением материального положения. Звезды говорят, что недостатка в предложениях не будет. К концу первой декады любые манипуляции с финансами принесут успех. Единственное условие - обдумывать все траты и не спешить исполнять собственные сиюминутные желания. Во второй половине месяца в вашей поддержке, возможно, будут нуждаться знакомые и друзья. Жизнь одиноких Дев в середине месяца может кардинальным образом измениться.
Весы
Второй месяц осенней поры по гороскопу на октябрь 2019 года Весы встретят в прекрасном расположении духа. Конец 1-й и начало 2-й декады многие Весы будут склонны к самоанализу - им потребуются тишина и покой. К концу октября получите ощутимую прибыль, кроме того, у вас может появиться тайный поклонник.
Скорпион
С первых чисел октября вы будете получать большое количество приглашений на мероприятия, хотя сами будете стремиться к уединению и спокойствию. 3 октября безупречно для деловых переговоров. Во второй трети октября Скорпионы будут руководить всеми процессами – ваше доминирование не будет оспорено.
Стрелец
Стрельцов ожидает удачный месяц. В 1-й декаде вы будете полны сил, ожидаются дружеские встречи. В профессиональной сфере все будет решаться без особых затруднений и проблем. Вторая треть октября может подарить встречу с интересным человеком, который впоследствии может стать вашим близким другом.
Козерог
В самом начале месяца эти люди с головой уйдут в любимую работу, но в итоге получат результаты, которые превзойдут все ожидания. Особое внимание следует уделить сослуживцам или компаньонам, которые помогут приумножить в разы ваши достижения. Последние деньки октября стоит посвятить решению домашних вопросов. Проблем не предвидится, однако вам стоит делать мелкие покупки для дома и настроения, вместе с семьей посмотреть фильм или устроить ужин. Работайте над своими отношениями.
Водолей
В первой половине месяца идеальными станут непродолжительные путешествия. Вы не только расслабитесь, но и поймете свои потребности, ощутите цель. В любовных союзах прогнозируется абсолютная гармония, а дружеские отношения порадуют яркими встречами. В середине месяца стоит воздержаться от эмоций и не нагнетать обстановку, чтобы не поскандалить со своей половиной.
Рыбы
До 10 числа вам стоит проявить характерную рассудительность и гибкость. Основные вопросы будут сопряжены с финансами и личным бюджетом. С 11 октября Рыбы будут чаще выходить на люди. В первые дни третьей декады вам необходимо пересмотреть собственные приоритеты, лишь так вам удастся достичь успеха в перспективе.
Теги: Донбасс, гороскоп, Глоба, знаки Зодиака, октябрь, астрологический прогноз
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