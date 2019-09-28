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«Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса
Украинский публицист Виталий Портников заявил, что Россия рассматривает два сценария для оккупированных территорий Донбасса, передает replyua.net. Первый – это сохранение «республик» как квази-государств, второй - это инкорпорация «Л/ДНР» в состав Украины с дальнейшим военным присутствием РФ.
Как считает Портников, в первом случае, президент России Владимир Путин сохранит рычаги давления на Украину. «Республики» также будут выступать как инструменты заработка для российской политической элиты.
«Второй, сторонником которого является [вице-премьер Российской Федерации] Дмитрий Козак – это инкорпорация «народных республик» в состав Украины с сохранением всей их «государственной инфраструктуры» и, разумеется, российского военного присутствия», – написал Портников. «Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территорию тоже будет сохранено – только зарабатывать будут другие группировки», – добавил он. В то же время Портников уверен, что в будущем Украина выполнит требование Москвы, будет придерживаться нейтрального статуса, и откажется от вступления в НАТО. «Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума относительно евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к «тихой капитуляции»», – считает Портников.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР
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