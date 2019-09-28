- Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека20:28
- Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники17:36
- Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным16:46
- В Киеве готовятся к серьезному шагу по Крыму - украинцы встревожены15:40
- Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость14:23
- Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ13:40
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать12:04
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона09:11
- ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО07:30
Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу
Вскоре президент РФ Владимир посетит Париж по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Там решится судьба грядущей встречи в "нормандском формате".
С инсайдом о визите Путина в Париж выступил известный канал в Telegram "Резидент" со ссылкой на информированные источники, передает Диалог.UA.
В субботу, 28 сентября, Кремль официально подтвердил поездку Путина в Париж на церемонию прощания с экс-президентом Жаком Шираком. Состоится мероприятие уже завтра, 29 сентября. "Наш источник оказался верным, Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в Париж, и тот согласился приехать, о чем мы писали еще вчера", - рассказал "Резидент". По данным ресурса, в ходе этого визита ключевой темой станет Донбасс. "Украинская сторона торопится подготовить правки в Минские соглашения, которые устроят Москву", - поделился информацией канал. По его данным, Киев надеется, что Москва наконец перестанет блокировать встречу "Нормандской четверки" на уровне президентов. Ожидается, что дата переговоров будет объявлена уже на следующей неделе.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Франция, переговоры, нормандская четверка, Макрон, Минские соглашения
- "Внушает осторожный оптимизм", - Путин удивил внезапным заявлением о ситуации с Донбассом
- Эксперт: "Порошенко не нужны никакие выборы на Донбассе и он понимает, какими будут последствия"
- «Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»
- Мнение: "Известный всему миру факт о военной интервенции на Донбасс уже не скрывает даже президент России"
- Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине
- Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"17:03
- В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов16:21
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека20:28
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники17:36
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка