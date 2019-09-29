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«Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения

29.09.2019 11:20
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«Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер был уволен со своей должности. Как сообщает replyua.net, ранее американские СМИ рассказали, что Волкер якобы по своей воле подал в отставку, однако это произошло сразу после обнародования стенограммы разговора президентов США и Украины.

На новость сразу отреагировал бывший гарант Пётр Порошенко, назвав отставку Волкера тревожной новостью. Как утверждает Порошенко, Волкер смог внести большой вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран и в противодействие агрессии России. Также на отставку Волкера бурно отреагировал бывший глава МИД Павел Климкин. Он назвал отставку спецпредставителя реальной утратой, а самого Волкера - человеком, которому не была безразлична судьба Украины. На заявление украинских политиков отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter он рассказал, почему для Климкина, Порошенко и некоторых других политиков уход Волкера стал большим ударом. «Он только и делал, что осуждал Россию и играл на стороне Киева. И был скорее спецпредставителем по подрыву Минских соглашений, чем по их выполнению», - написал Пушков.



Теги: Донбасс, увольнение, Курт Волкер, Минские соглашения
 
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