- Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека20:28
- Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники17:36
- Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным16:46
- В Киеве готовятся к серьезному шагу по Крыму - украинцы встревожены15:40
- Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость14:23
- Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ13:40
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать12:04
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона09:11
- ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО07:30
Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость
Остановка Курта Волкера с поста спецпредставителя США по урегулированию конфликта на Донбассе означает, что американские власти выходят из переговорного процесса по решению конфликта на Донбассе, поскольку президенту США Дональду Трампу не интересен российско-украинский конфликт.
Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный", сделав аналитическое заключение после громкой отставки, пишет Диалог.UA.
В сообщении отмечается, что именно Волкер должен был лоббировать новую дорожную карту по Донбассу - "формулу Зеленского" - на самом высоком уровне. Однако теперь ситуация резко изменилась. "Курт Волкер (спецпредставитель США по урегулированию конфликта на Донбассе) ушел в отставку, так и не встретившись с Сурковым. Хотя именно Волкер должен был лоббировать новую дорожную карту по Донбассу - "формулу Зеленского" - на самом высоком уровне. В его отставке сыграло много факторов: скандал по "украинскому кейсу" и тот факт, что Курт Волкер организовывал встречи "людей Зеленского" с Джулиани, а также его слишком открытая публичная позиция по переговорному процессу. Его отставка также косвенно подтверждает наш инсайд, что США не особо интересен русско-украинский конфликт на Донбассе и что Трамп не особо хочет входить в Нормандский формат, а оставляет решения этой проблемы на Европу. Стоит сделать акцент на словах Трампа при личной встрече с Зеленским, когда он сказал такие реплики: - У вас большой прогресс с Россией. Продолжайте его и заканчивайте это несчастье (войну в Донбассе). - Путин хотел бы что-то сделать для мира (в Донбассе). Вы и Путин могли бы собраться и вместе решить этот вопрос… Многие эксперты оценили эти слова Трампа так: "Отстаньте от меня, я уже много раз вам говорил, решать этот вопрос с Москвой". Отставка Курта Волкера тут очевидна, его роль уже отыграна. США выходит из этой игры на данном этапе. "Далее ситуация может измениться", - отмечено в сообщении. Журналисты напоминают, что отставка Волкера шокировала украинских политиков и экспертов. Напомним, новость о том, что в отставку подал специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер, не на шутку взволновала экс-президента Украины Петра Порошенко. В первую очередь Порошенко назвал известие "тревожной новостью" из Вашингтона. Ранее увольнение Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепа США по делам Украины назвала плохой новостью для нашей страны и депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Европа, конфликт, Дональд Трамп, Порошенко, нормандский формат, Волкер, Зеленский
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- Трамп осмелел: озвучен опасный прогноз по "дружбе" США и России
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада
- СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности
- "Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"17:03
- В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов16:21
- «Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова14:39
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека20:28
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники17:36
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка