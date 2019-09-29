Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость

29.09.2019 14:23

Остановка Курта Волкера с поста спецпредставителя США по урегулированию конфликта на Донбассе означает, что американские власти выходят из переговорного процесса по решению конфликта на Донбассе, поскольку президенту США Дональду Трампу не интересен российско-украинский конфликт.

Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный", сделав аналитическое заключение после громкой отставки, пишет Диалог.UA.

В сообщении отмечается, что именно Волкер должен был лоббировать новую дорожную карту по Донбассу - "формулу Зеленского" - на самом высоком уровне. Однако теперь ситуация резко изменилась. "Курт Волкер (спецпредставитель США по урегулированию конфликта на Донбассе) ушел в отставку, так и не встретившись с Сурковым. Хотя именно Волкер должен был лоббировать новую дорожную карту по Донбассу - "формулу Зеленского" - на самом высоком уровне. В его отставке сыграло много факторов: скандал по "украинскому кейсу" и тот факт, что Курт Волкер организовывал встречи "людей Зеленского" с Джулиани, а также его слишком открытая публичная позиция по переговорному процессу. Его отставка также косвенно подтверждает наш инсайд, что США не особо интересен русско-украинский конфликт на Донбассе и что Трамп не особо хочет входить в Нормандский формат, а оставляет решения этой проблемы на Европу. Стоит сделать акцент на словах Трампа при личной встрече с Зеленским, когда он сказал такие реплики: - У вас большой прогресс с Россией. Продолжайте его и заканчивайте это несчастье (войну в Донбассе). - Путин хотел бы что-то сделать для мира (в Донбассе). Вы и Путин могли бы собраться и вместе решить этот вопрос… Многие эксперты оценили эти слова Трампа так: "Отстаньте от меня, я уже много раз вам говорил, решать этот вопрос с Москвой". Отставка Курта Волкера тут очевидна, его роль уже отыграна. США выходит из этой игры на данном этапе. "Далее ситуация может измениться", - отмечено в сообщении. Журналисты напоминают, что отставка Волкера шокировала украинских политиков и экспертов. Напомним, новость о том, что в отставку подал специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер, не на шутку взволновала экс-президента Украины Петра Порошенко. В первую очередь Порошенко назвал известие "тревожной новостью" из Вашингтона. Ранее увольнение Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепа США по делам Украины назвала плохой новостью для нашей страны и депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.