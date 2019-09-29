Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона

29.09.2019 09:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона

В Украине продолжаются изменения, которые призваны поднять экономику и сделать страну более современной для соответствия стандартам Европейского Союза.

Издание "Сегодня" сообщает, что Михаил Федоров, который занимает должность заместителя премьер-министра по вопросам цифровой трансформации, рассказал, что в Украине разрабатывают электронное водительское удостоверение.

Сообщается, что теперь к ряду оцифрованных документов добавится и удостоверение водителя. Этот документ планируют превратить в электронную форму и разместить на смартфоне, что лишает водителя необходимости постоянно носить при себе удостоверение. Также, правоохранители смогут проверить документ с помощью QR-кода.
Федоров добавил, что данная технология уже находится на стадии разработки и совсем скоро будет работать в тестовом режиме.
Стоит отметить, что Михаил Федоров подчеркнул, что на ряду с водительскими правами планируется перенос в цифровой вариант и студенческих билетов.



Теги: Украина, Донбасс, закон, Европейский союз, права, водитель, украинцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх