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В Киеве готовятся к серьезному шагу по Крыму - украинцы встревожены

29.09.2019 15:40
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В Киеве готовятся к серьезному шагу по Крыму - украинцы встревожены

Новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал восстановление пассажирских перевозок через админграницу с аннексированным Крымом.

Украинцам такие планы не понравились. Громкое заявление Криклий сделал в интервью изданию "Радио Свобода", передает Диалог.UA.

Криклий заверил, что планирует вскоре возобновить легальные перевозки пассажиров через административную границу в аннексированный Крым и обратно. Он даже пообещал автостанции рядом с КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". "Конкурсы перевозчиков будет проводить местная власть при нашем участии", - заявил министр. Многие украинцы были возмущены такими планами новых властей. Среди них и известный украинский блогер, боец ООС Алексей Арестович. "Замечательная мысль. А вслед за транспортным сообщением - воду пустим. "Там же сотни тысяч наших туристов"... Между прочим, это уже неплохие основания для импичмента у нас. Классические признаки "державної зради", - отметил он в Facebook.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, пассажиры, граница, туристы, КПВВ, перевозки, ООС
 
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