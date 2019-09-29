Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине появится военная полиция: что нужно знать

29.09.2019 12:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине появится военная полиция: что нужно знать

Министерство обороны Украины подаст законопроект о создании военной полиции, которая будет противодействовать коррупции в армии.
Об этом министр Загороднюк рассказал журналистам, передает from-ua.
Загороднюк подчеркнул: "Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать".
По словам министра, для создания военной полиции нужна только политическая воля и она есть.
Он рассказал, что антикоррупционный орган в Минобороны будет анализировать технические условия, тендеры, отчетность, расследовать конкретные дела.
Загороднюк заверил, что руководство Минобороны будет слушать военнослужащих, которые знают и не скрывают факты, которые имеют место.
По его словам в министерстве будут использовать международные наработки в этой сфере, но подчеркнул, что просто копировать чью-то систему недостаточно, потому что ситуация в Украине хуже, чем во многих странах.
"Поэтому наша должна быть гораздо жестче. Еще мы будем развивать независимый аудиторский комитет, который бы состоял из заместителей и специалистов, которые не отвечают за эти вопросы. И плюс периодически делать слушание по антикоррупционным целям с привлечением активной части населения, например, журналистов, специалистов, представителей общественности", объяснил Загороднюк.



Теги: Донбасс, полиция, коррупция, военные, борьба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх