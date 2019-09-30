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Эксперты рассказали, как монетизировать субсидию с 1 октября
С 1 октября в платежках за коммунальные услуги населения не будет учитываться субсидия. Компенсация будет выплачиваться «живыми деньгами», пишет «Соцпортал».
По словам экспертов, все средства украинцы смогут потратить по своему усмотрению.
Получить сумму субсидии можно в безналичной форме на банковский счет в «Ощадбанке», а также наличными по заявлению льготника.
Чтобы получить компенсацию необходимо подать заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения до 15 октября 2019 года.
Также нужно предоставить банковские реквизиты для выплаты или указать номер почтового отделения.
Чтобы проверить, есть ли в реестре льготников ваше имя, необходимо обратиться в управление труда и соцзащиты райадминистраций. При себе надо иметь паспорт льготника и членов семьи, включая детей, которым исполнилось 14 лет.
Также в пакет документов входит свидетельства о рождении детей (в возрасте до 14 лет), регистрационный номер налогоплательщика и членов семьи льготника, удостоверение, дающее право на льготы, квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц по всем услугам, информация о мобильном телефоне.
Теги: Донбасс, субсидия, эксперт, монетизация
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