- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе19:45
- Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»19:30
- «Зрады» и победы новых законов о бизнесе19:16
- Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО19:06
- ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис18:49
- Под окнами Президента предприниматели устроили пикет18:31
Кабмин планирует создать в Украине 1 миллион новых рабочих мест к 2025 году
Кабинет министров Украины одобрил план деятельности на ближайшие 5 лет. Правительство планирует создать в стране к 2025 году 1 миллион новых рабочих мест, и увеличить ВВП на 40 процентов, как и обещал Алексей Гончарук, сообщает replyua.net.
Украинское правительство одобрило план деятельности на ближайшие 5 лет. Следует отметить, что Кабинет министров поставил перед собой действительно амбициозные задачи. В частности, экономика страны, как ранее и обещал Алексей Гончарук, должна вырасти на 40 процентов. Чтобы добиться столь впечатляющего роста, Кабмин планирует привлечь в Украине 50 миллиардов долларов в виде иностранных инвестиций.
Отдельное внимание правительство уделило трудоустройству граждан. В планах Кабинета министров создать к 2025 году 1 миллион новых рабочих мест. При этом каждый украинец должен быть обеспечен на уровне реального прожиточного минимума, а демографический тренд в стране должен стать позитивным. Новые поступления в государственный бюджет правительство намерено распределять в пропорции 70 на 30. 30 процентов доходов Кабмин хочет тратить на социальное обеспечение, а 70 процентов - на экономику. Читайте также: Украине нужно готовиться к усилению давления со стороны России - мнение.
Теги: Украина, Донбасс, рабочее место, Кабмин
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что украинских партий не будет ни в "праймериз ", ни в выборах
- Организаторов протеста против добычи сланцевого газа объявили террористами
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Рабинович призвал украинцев не голосовать на выборах за представителей уходящего правительства. ВИДЕО
- Обзор дня: кого выбрать в президенты из широкого ассортимента кандидатов (ВИДЕО)
- В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет17:40
- В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей16:40
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО13:02
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе19:45
- Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»19:30
- «Зрады» и победы новых законов о бизнесе19:16
- Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО19:06
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль