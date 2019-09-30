Олигархи в Украине будут отстранены от крупного бизнеса - Разумков

30.09.2019 15:45

Дмитрий Разумков заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что в Украине олигархов отстранят от крупного бизнеса. По словам спикера парламента, одним из шагов в данном направлении станет повышение ренты для олигархов, и в профильном комитете Верховной Рады уже идет изучение данного вопроса, сообщает replyua.net.



Дмитрий Разумков подчеркнул, что лично он выступает за повышение ренты олигархам. По словам спикера Верховной Рады, в настоящее время данный вопрос уже изучается в профильном комитете парламента. Разумков добавил, что пока он не готов давать какие-то детальные комментарии, однако олигархов в любом случае необходимо отстранять от крупного бизнеса.



Также спикер указал на необходимость изменения налогового законодательства. По его словам, парламент собирается принять соответствующие законы в рамках BEPS - международного плана противодействия уклонению от уплаты налогов. Не менее важно ввести в Украине и налог на выведенный капитал. Разумков подчеркнул, что эти инициативы являются правильными, однако нужно понимать - быстрыми данные процессы точно не будут, в том числе и в связи с необходимостью показывать компенсаторы Международному валютному фонду. Читайте также: Путин «участливо» спрашивал у Порошенко, чем он может помочь, и при этом посылал тысячи людей, которые убивали украинцев - Грынив.