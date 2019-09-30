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ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис
Россия игнорирует решение Международного суда ООН, которое обязывает ее снять запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа.
Коренное население полуострова уже три года не может полноценно представлять свои интересы.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека пытается призвать Россию вернуть крымско-татарскому народу его представительский орган, сообщает Диалог.UA, ссылаясь на публикацию на странице Миссии в "Фейсбук".
Абсолютному запрету деятельности Меджлиса предшествовало решение Верховного суда Крыма. Ничего не дало крымским татарам и обращение в Верховный Суд РФ, который ровно три года назад оставил решение крымского правосудия в силе.
Поводом к запрету стала откровенная проукраинская позиция членов Меджлиса. Из-за этого в России объявили Меджлис террористической организацией и под этим "соусом " запретили его.
Справедливость восстановил Международный Суд ООН, который еще в 2017 году призвал Россию отменить решение своего Верховного суда и вернуть татарам их представительский орган.
Однако РФ упорно игнорирует это решение. Поэтому Мониторинговая миссия ООН, пользуясь тем, что именно сегодня истекает три года со времени пресловутого решения о запрете, еще раз напомнила России о невыполненном судебном решении и призвала ее к уважению норм международного права.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ООН, меджлис
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