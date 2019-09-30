- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе19:45
- Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»19:30
- «Зрады» и победы новых законов о бизнесе19:16
- Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО19:06
- ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис18:49
- Под окнами Президента предприниматели устроили пикет18:31
Под окнами Президента предприниматели устроили пикет
В понедельник, 30 сентября, в Киеве под Офисом Президента более 500 предпринимателей проводят митинг с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес, сообщает Укринформ.
Отмечается, что предприниматели скандируют: "Вето" и приглашают Зеленского на кофе.
Как пояснили представители малого бизнеса, принятие указанных законов уничтожит их небольшой бизнес. В частности, по словам предпринимателей, эти законы предусматривают введение кассовых аппаратов даже в маленьких магазинах, а все чеки надо будет направлять в налоговую и платить с каждого чека налог, а если сумма за год будет выше 300 тысяч грн, то надо будет уже платить налоги как большой бизнес. Сейчас у малого бизнеса фиксированный налог.
В Киев приехали бизнесмены, в частности, из Одессы, Черкасс, Чернигова, Сум и других городов.
Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и о регистраторах расчетных операций в смартфоне, а также одобрила соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.
Законы направлены на выведение из теневого оборота доли наличных расчетов и "отбеливание" обращения товаров, реализуемых без официального отображения теми субъектами хозяйствования, которые согласно законодательству не освобождены от обязанности применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, однако реально их не используют.
Напомним, ранее под Офисом президента произошли стычки. Инвесторы, которые вышли на митинг в центре Киева, хотели зайти в здание ОПУ, но правоохранители их оттеснили.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Киев, пикет
- Президент перевел судью из Донбасса на работу в Киев
- Как президент сдал позиции, и противостояние в Украине начало стихать (ФОТО)
- Свадебный бум в политикуме
- Эксперт назвал три недостатка Макрона (видео)
- «Гройсман — это угроза страны»: Зеленский принял экстренные меры, «осталось посадить»
- Президент Литвы прилетает с визитом в Киев
- В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет17:40
- В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей16:40
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО13:02
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе19:45
- Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»19:30
- «Зрады» и победы новых законов о бизнесе19:16
- Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО19:06
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль