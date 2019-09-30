Под окнами Президента предприниматели устроили пикет

30.09.2019 18:31

В понедельник, 30 сентября, в Киеве под Офисом Президента более 500 предпринимателей проводят митинг с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес, сообщает Укринформ.

Отмечается, что предприниматели скандируют: "Вето" и приглашают Зеленского на кофе.

Как пояснили представители малого бизнеса, принятие указанных законов уничтожит их небольшой бизнес. В частности, по словам предпринимателей, эти законы предусматривают введение кассовых аппаратов даже в маленьких магазинах, а все чеки надо будет направлять в налоговую и платить с каждого чека налог, а если сумма за год будет выше 300 тысяч грн, то надо будет уже платить налоги как большой бизнес. Сейчас у малого бизнеса фиксированный налог.

В Киев приехали бизнесмены, в частности, из Одессы, Черкасс, Чернигова, Сум и других городов.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и о регистраторах расчетных операций в смартфоне, а также одобрила соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

Законы направлены на выведение из теневого оборота доли наличных расчетов и "отбеливание" обращения товаров, реализуемых без официального отображения теми субъектами хозяйствования, которые согласно законодательству не освобождены от обязанности применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, однако реально их не используют.

Напомним, ранее под Офисом президента произошли стычки. Инвесторы, которые вышли на митинг в центре Киева, хотели зайти в здание ОПУ, но правоохранители их оттеснили.

Источник: https://from-ua.com