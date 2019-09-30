Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»

30.09.2019 19:30

30 сентября во Франции согласовали время встречи в нормандском формате

Известно, что она пройдет в октябре месяце и на ней подпишут обновлённую дорожную карту, однако точная дата пока не разглашается, передает «Легитимный» в Телеграм.

Как известно, 30 сентября российский президент Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с экс-президентом этой страны Жаком Шираком.

«Путин и Макрон сегодня договорились по Украине и по санкциям в отношении России», — говорится в сообщении. Известно, что президенты говорили всего лишь пару минут, на выходе из церкви Сен-Сюльпис.

«Президент России хочет пойти Зеленскому на уступки и уже провести с ним встречу», — сообщал ранее телеграм — канал Легитимный.

Источник поясняет, что Путин будет делать такие «движения», чтобы показать всей Европе, что Россия готова идти на всё ради мира на Донбассе.

«Наш коллега и уважаемый оппозиционный журналист в России Алексей Венедиктов у себя в телеграмме также написал, что в Париже сегодня Путин опять вернется в разговоре с Макроном и Штанмайером к «формуле Штанмайера», — сообщалось ранее в Телеграм Резидент.

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому в ночь на пятницу, 30 августа. О телефонном разговоре сообщили в Елисейском дворце. В частности, французский лидер рассказал Зеленскому о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Фор-де-Брегансон, а также о результатах переговоров на саммите стран «Большой семерки».

«С прицелом на саммит глав государств и правительств «нормандского формата» в сентябре, он [Макрон] напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Источник: https://popcorn.politeka.net