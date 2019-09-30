- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе19:45
- Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»19:30
- «Зрады» и победы новых законов о бизнесе19:16
- Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО19:06
- ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис18:49
- Под окнами Президента предприниматели устроили пикет18:31
Путин сбежит с Донбасса: в Москве признали фиаско, «конец всему»
Владимир Путин всячески ищет повод уйти из Украины, поскольку продолжать войну на Донбассе ему невыгодно
Подобное мнение озвучил генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов, передает Обозреватель
По словам военного, время в войне на Донбассе играет на стороне Украины, ведь Владимиру Путину катастрофически не хватает средств для продолжения конфликта
«Это все закончится, потому что не в интересах России держать этот конфликт долго. Они не имеют ресурса, имеют нарастающие проблемы внутри страны, которые их вынуждают идти на какие-то варианты «победного выхода из Украины». Они хотят выйти, но так, чтобы своему населению потом сказать – видите, мы достигли цели, мы победители. Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне», – подчеркнул генерал ВСУ
Гаврилов уверен, что Украине необходимо и дальше проводить реформы, привлекая инвесторов. Москва якобы признала фиаско и понимает, что экономика Российской Федерации находится в стагнации из-за международных санкций
«Если мы проводим реформирование, если мы экономически растем, если мы становимся сильными, у них просто нет вариантов. Они в стагнации будут находиться до тех пор, пока существуют международные санкции, пока они находятся на нашей территории – не только на Донбассе, но и в Крыму. Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали», – не сомневается генерал-майор ВСУ
Гаврилов также заявил, что Украина не должна бояться Россию, ведь она не смогла осуществить свои планы даже в 2014 году.
«Когда у нас нет страха, у них страх возникает. Поэтому надо спокойно воспринимать любые крики России по поводу что они нас «съедят». Это истерика. Они не смогли достичь своих целей в 2014 году. Они не ожидали, что в Украине кроме коррумпированного руководства есть еще гражданское общество. Они никогда не ожидали, что будет такой феномен как волонтеры или какие-то батальоны, что невозможно в российской системе, где отсутствует гражданское общество», – объяснил он.
Подытоживая, генерал ВСУ заявил, что Украина сумела показать Владимиру Путину в 2014 году, что мы готовы умирать за свою страну и для Кремля это самое страшное.
Источник: https://popcorn.politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, война, конфликт
- "Экономика России не может выдержать ни Крыма, ни Донбасса, ни Сирии. Но Путину всё равно"
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию
- План "Анаконда" освободит Донбасс с Крымом и задушит путинскую Россию
- Мнение: "Просто так Донбасс, завернутый как конфету, Путин не отдаст"
- Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда
- Волкер рассказал, кто может положить конец войне на Донбассе
- В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет17:40
- В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей16:40
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина14:00
- Завтра "ДНР" переходит на "зимний" комендантский час13:20
- «"Еленовка" движется не спеша, Горловка возобновила пропуск после обстрела»: ситуация на КПП ОРДО13:02
- «Разрывы и залпы нон-стоп»: дончане сообщили о сильном ночном бое в городе11:48
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»09:45
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ09:15
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль08:15
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды21:30
- Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»21:17
- Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится21:00
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты20:20
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- «Таможенный безвиз» против контрабанды на границе19:45
- Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»19:30
- «Зрады» и победы новых законов о бизнесе19:16
- Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО19:06
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль