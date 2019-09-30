Саакашвили решил вернуться в Грузию: политик заявил, что покидает Украину

30.09.2019 13:50

В ближайшие несколько месяцев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен покинуть Украину и вернуться на родину в Грузию, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». Со слов политика, в родной стране он хотел бы «восстановить ее государственность». «Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и в Украине я чувствую себя хорошо, но, когда теряешь родину...», – отметил Саакашвили.



Следует напомнить, что 26 июля 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, предусматривающий лишение украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.



Однако 28 мая 2019 текущего года нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения «Рух нових сил», третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Сам политик много раз говорил, что не претендует ни на какие государственные должности в нашей стране.