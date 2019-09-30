Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

30.09.2019 20:20

В Верховной Раде появился законопроект, предполагающий введение штрафов за распространение пластиковых пакетов. Размер штрафа составит от 1700 до 8500 грн.

Проблема в том, что пакеты преимущественно используются только 1 раз. К примеру, в Киеве за год используют 2 млрд пакетов, и только 5% попадает на переработку. Мусорные полигоны по всей стране на 30-40% заполнены полимерными отходами.

"По своей природе полиэтилен не является вредным для человеческого организма, однако при различных процессах в ходе обработки в его структуре образуются кислотосодержащих низкомолекулярные соединения, окиси и соли металлов (хрома, титана, алюминия), которые могут накапливаться в биологических тканях, и вызвать различного рода заболевания",

– рассказывает Артур Запорожец, старший научный сотрудник Института технической теплофизики НАН Украины.

Закон вступит в силу в 2022 году. Под запрет попадут пакеты толщиной до 50мкм и оксоразлагаемые пакеты.

Следует отметить, что «майки» (сверхлегкие пакеты) не запретят. Так, закон может стать бесполезным. Подобные пакеты широко используются в супермаркетах, а штрафы за нарушения закона могут ударить разве что по мелким предпринимателям.

"Учитывая, что "майки" (сверхлегкие пакеты), не подлежат запрету, вряд ли это качественно повлияет на состояние загрязнения почвы. Эти пакеты массово используются продуктовыми маркетами, которые являются одними из крупнейших пользователей этого вида продукции. Но другие пользователи полиэтиленовых пакетов смогут легко найти альтернативу, например, это может быть продукция из плотной бумаги, картона, спанбонда и различных биологических материалов",

– говорит Артур Запорожец.

Источник: http://kr24.com.ua