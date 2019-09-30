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Скандал в ПАСЕ: Украина решила бойкотировать открытие сессии из-за РФ

30.09.2019 16:20
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Скандал в ПАСЕ: Украина решила бойкотировать открытие сессии из-за РФ

Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ приняла решение не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября.

Также государства решили игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы, сообщил народный депутат Украины от "ЕС" и член ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

"Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы, не принимать участие в открытии сегодняшней сессии, в 12:00 провести встречу с французским госсекретарём мадам Моншален, после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях", – уточнил политик и дипломат.

Кроме этого, он выразил отдельную благодарность Грузии, делегация которой поддержала решение Украины не принимать участие в мероприятиях этой сессии ПАСЕ.

Также делегация из Грузии во главе с Тамарой Чугашвили выступила против возобновления права голоса представителей России в ПАСЕ, пишет Imedinews.

"Мы не собираемся принимать участие в каких либо мероприятиях, мы будем лишь обсуждать проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину", – отметила она.

В свою очередь, народный депутат Украины Евгения Кравчук ("Слуга народа") рассказала в эфире ObozTV, что Украина в ПАСЕ выбрала один из трех возможных вариантов ответа на возвращение России.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, скандал, бойкот, ПАСЕ
 
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