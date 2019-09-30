«Таможенный безвиз» против контрабанды на границе

30.09.2019 19:45

В сентябре Верховная Рада приняла закон об общем транзите с европейскими странами и внедрение национальной электронной транзитной системы. Эксперты уже окрестили этот документ «таможенным безвизом», ведь он упрощает процедуру прохождения товаров через границу с ЕС. Что изменится на таможне и когда заработают нововведения, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.





Зачем таможенный безвиз?

Ежегодно государство теряет миллиарды гривен из-за контрабанды на границе. По расчетам Института социально-экономической трансформации, прямые убытки от контрабанды составляют 50-80 млрд в год, а потенциальные – 175-260 млрд. Так, на 2019 год группа исследователей Ukraine Economic Outlook прогнозирует контрабанду объемом более 300 млрд грн. По данным экономистов, в основном в Украине незаконно попадают машины и электроника, химическая продукция, транспорт, одежда и текстиль и сельскохозяйственная продукция.

Как отмечают таможенники, сегодня действует несколько способов нелегального ввоза товаров: перемещение вне официальных пунктов пропуска (полями, лесами, реками и т.п.), дробление товарных партий, злоупотребление льготами для ввоза гражданами, схемы с оформлением документов и другие. В частности, правонарушители часто скрывают груз, оформляя фуры как пустые или указывая более дешевый товар в декларации. Также широко используется метод «прерванного транзита»: товары, заявленные как транзитные, остаются в Украине.

«Недостоверное декларирование грузов, когда в документах фигурирует значительно ниже цена товаров или иной товар, наносит существенный ущерб государству и искажает честные условия конкуренции на рынке. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо открыть обезличенную базу данных таможенной очистки – без указания названий юридических или физических лиц – для всех участников внешнеэкономической деятельности», – считает президент Ассоциации производителей электротехники Александр Громыко.

Принимая во внимание все эти факторы, закон об общем транзите является чрезвычайно важным.

Что изменится для таможенников?

Закон о «таможенном безвизе» вводит на территории нашего государства положения Конвенции о процедуре общего транзита. Это – применение европейских таможенных правил и использование в работе общей для 35 стран электронной транзитной системы NCTS.

В частности, приобщение к европейской электронной системе позволит Украине обмениваться таможенной информацией со странами ЕС в режиме реального времени. Это сделает невозможным манипуляции с документами и «прерывание» транзита.

«Общий транзит – это некий таможенный безвиз. Единственным пакетом документов груз едет из Харькова в Лиссабон через все границы. Быстрее, дешевле и с меньшими рисками, что с одной страны выехали айфоны, а на другую въехала керамическая плитка», – отметил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По мнению экспертов, доступ к истории груза позволит таможенникам уменьшить количество контрольных процедур на границе. Они смогут заранее просчитывать риски – еще до попадания товаров в Украину – и, таким образом, осуществлять выборочные проверки. Экономисты убеждены, что это повысит безопасность на границе и в целом улучшит эффективность работы таможни.

Что изменится для бизнеса?

Упрощение таможенных процедур, безусловно, является позитивом и для самих предпринимателей. «Таможенный безвиз» предусматривает, что бизнесмены смогут обмениваться электронными данными с таможней. Кроме того, прозрачные правила перемещения товаров и меньшее количество документов уменьшат административные расходы. А в идеале – позволят бороться и с коррупцией в госслужбе.

По словам экспертов, общеевропейская электронная транзитная система позволит перемещать груз по одной таможенной декларации из европейского в украинский город. Также бизнесмены смогут самостоятельно накладывать на груз пломбы специального типа и получат общую финансовую гарантию.

Экономисты отмечают, что бизнес может выиграть еще больше, если депутаты примут также во втором чтении изменения в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов (АЭО). Взаимное признание АЭО разных стран упростит украинскому бизнесу процедуру декларирования товаров. Речь идет о предприятиях с высоким доверием, которые соответствуют критериям АЭО. В Федерации работодателей Украины убеждены, что улучшение почувствуют не только компании, которые получат льготы, но и все участники таможенных процедур.

Закон об общем транзите вступит в силу 25 марта 2020 года. Если Украина успешно введет положения Конвенции и запустит NCTS, то через год сможет получить официальное приглашение присоединиться к Конвенции.

Центр громадського моніторингу та контролю