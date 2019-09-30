У Зеленского затеяли настоящую бюрократическую революцию: что ждет украинцев

30.09.2019 07:45

В ближайшее время в Украине собираются отменить некоторые справки, а остальные перевести в онлайн режим

Об этом заявил Михаил Федоров вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации в интервью сайту «Сегодня».

В ближайшей перспективе, как он говорит, в нашей стране 100 наиболее востребованных госуслуг будут доступны онлайн. Однако Михаил Федоров считает, что в Украине существует также ряд услуг, от которых и вовсе нужно избавиться как от пережитков прошлого.

«Еще неделю назад хотели за год 50 самых востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами начало пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были удовлетворены», – утверждает Федоров.

По мнению Михаила Федорова, нет надобности «оцифровывать совок» и существующие услуги, некоторые справки нужно просто отменить, ведь услуги предоставляются долго, да и надобности во многих из них нет.

«Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое со справкой о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список», – отметил вице-премьер-министр.

Также ранее сообщалось, что украинцы будут выходить на пенсию позже, чем известно сейчас.

Финансовый эксперт Алексей Кущ рассказал, что украинские власти хотят привязать пенсионный возраст к «ожидаемой продолжительности жизни». Таким образом, пенсия будет начисляться не по уровню зарплаты.

По словам специалиста, это «эстонская модель». Как предупреждает Кущ, в Эстонии есть уровни пенсионного накопления. Описанный выше — это первый уровень, а второй и третий — это индивидуальные накопления граждан.

Однако в Украине людям не дадут возможность индивидуального накопления, реформируя солидарную пенсионную систему. Последняя же система не работает в условиях перевернутой демографической пирамиды.

Отметим, сейчас в Украине действуют нормы 2011 года, года пенсионный возраст женщинам подняли на полгода каждый год в течение 10 лет.

А с января этого года стало известно, что на пенсию в 60 лет могут выйти только те, кто заработал как минимум 26 лет стажа. Остальным придется трудиться до 63 и даже 65 лет. Ежегодно до 2028 года нормы будут повышать.

Источник: https://politeka.net