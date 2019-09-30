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Украинские водители смогут ездить без прав

30.09.2019 14:32
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Украинские водители смогут ездить без прав

Для езды на автомобиле не обязательно будет иметь при себе права. Уже в ноябре, в рамках диджитализации, введут электронные водительские права.

«Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать»,

 — сообщил он.

Права и QR-код будут находиться в приложении на смартфоне. Проверка прав будет осуществляться посредством сканирования QR-кода с планшета.

Если у полицейского нет планшета, то он обратиться на баз для проверки удостоверения.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, права, водитель, автомобиль
 
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