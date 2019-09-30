В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды

30.09.2019 21:30

Правительство намерено работать над тем, чтобы снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года и обеспечить бесплатные и безопасные роды.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров Украины, проект которой обнародован на сайте парламента.

«Мы обеспечим бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Это позволит снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%», — сказано в проекте.

Источник: https://donpress.com