В Украине хотят отменить "лишние" справки: министр озвучил детали

30.09.2019 18:00

100 самых востребованных государственных услуг планируют перевести в онлайн режим, а от некоторых даже отказаться.

За 3 года Михаил Федоров намерен добиться того, чтоб 50% аудитории пользовались онлайн услугами, и 90% - удовлетворены их качеством.

"Еще неделю назад хотели за год 50 самых востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами начало пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были удовлетворены",

– сказал он

Касательно отмены некоторых справок, преимущественно, это будут документы, которые долго получать, но которые присутствуют в реестре.

"Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое со справкой о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список",

– подчеркнул министр.

Источник: http://kr24.com.ua