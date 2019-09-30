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В Украине хотят отменить "лишние" справки: министр озвучил детали
100 самых востребованных государственных услуг планируют перевести в онлайн режим, а от некоторых даже отказаться.
За 3 года Михаил Федоров намерен добиться того, чтоб 50% аудитории пользовались онлайн услугами, и 90% - удовлетворены их качеством.
"Еще неделю назад хотели за год 50 самых востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами начало пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были удовлетворены",
– сказал он
Касательно отмены некоторых справок, преимущественно, это будут документы, которые долго получать, но которые присутствуют в реестре.
"Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое со справкой о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список",
– подчеркнул министр.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, отмена, справка
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