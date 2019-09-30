В Украине на 1 октября объявили штормовое предупреждение

30.09.2019 15:25

1 октября погода в Украине ухудшиться, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра ночью и утром во всех областях порывы ветра 15−20 м/с. Кроме того, завтра на востоке Украины - в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, будут дожди. Также, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.

В западных областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +16+18, ночью ожидается +9+11. Также, тепло будет и в центре страны.

Источник: https://donpress.com