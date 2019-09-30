Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине на 1 октября объявили штормовое предупреждение

30.09.2019 15:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине на 1 октября объявили штормовое предупреждение

1 октября погода в Украине ухудшиться, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра ночью и утром во всех областях порывы ветра 15−20 м/с. Кроме того, завтра на востоке Украины - в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, будут дожди. Также, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.

В западных областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +16+18, ночью ожидается +9+11. Также, тепло будет и в центре страны.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, штормовое предупреждение, октябрь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх