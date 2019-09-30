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Зеленский решил судьбу секретаря СНБО

30.09.2019 12:41
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Зеленский решил судьбу секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский примет отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Глава государства собирается подписать соответствующее заявление Данилюка, поданное им ранее, пишет Главред со ссылкой на Цензор.

Издание подчеркивает, что после серии консультаций в субботу и воскресенье президент принял такое решение.

Напомним, среди возможных причин отставки Данилюка, в частности, назвались - обида, конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Кроме того, источник в Офисе главы государства говорил, что Данилюк "никакой и плетет интриги".

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, отставка, СНБО, Зеленский
 
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