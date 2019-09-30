«Зрады» и победы новых законов о бизнесе

30.09.2019 19:16

Верховная Рада 9-го созыва принимает законы в бешеном темпе. Среди законопроектов, которые были проголосованы в сентябре, многие касались работы бизнеса. Так, депутаты обязали малый бизнес использовать кассовые аппараты и отменили статью Уголовного Кодекса о фиктивном предпринимательстве. Наши эксперты проанализировали, какие законы должны облегчить жизнь украинским предпринимателям, а какие – наоборот.

Без наказания за фиктивный бизнес

18 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении закон об уменьшении давления на бизнес. Согласно ему, из Уголовного кодекса исключили статью 205, которая предусматривала уголовное наказание за фиктивное предпринимательство.

Тем же законом депутаты повысили суммы уклонения от уплаты налогов, за неуплату которых можно привлечь к ответственности. Если раньше для регистрации уголовного производства налоговая должна была недосчитаться 960 500 грн поступлений, то теперь эта сумма должна быть минимум 2 881 500 гривен.

По словам председателя комитета по финансам и налогам Даниила Гетманцева, декриминализация фиктивного предприятия и повышение нижней планки привлечения к ответственности позволит убрать злоупотребления со стороны налоговиков, которые «кошмарят бизнес» под видом расследования.

«Этот законопроект облегчит жизнь бизнесу, поскольку невозможно криминализировать статьи, предусматривающие наказание за ошибку. Ошибиться при заполнении документов может любой человек – пожилая женщина или даже опытный бухгалтер. Особенно если в документах присутствуют большие цифры. Поэтому внедрять уголовную ответственность за такие огрехи некорректно. После вступления в силу этого законопроекта, такие риски для ФЛП будут полностью устранены», – отмечает экономический эксперт Владислав Старинец.

Эксперты соглашаются, что закон действительно может упростить жизнь малому и среднему бизнесу, но он может нивелироваться на фоне других запланированных нововведений, например, обязательных кассовых аппаратов.

Кассовые аппараты для всех

Уже через год в каждом киоске или маленькой кофейне должен появиться кассовый аппарат. 20 сентября украинский парламент окончательно поддержал законы №1053-1 и №1073 об использовании регистраторов расчетных операций (РРО) для частных предпринимателей. Согласно ему, кассовые аппараты станут обязательными для ФЛП 2-4 группы, которые платят единый налог и имеют более 1 млн грн дохода в год. То есть новации будут касаться как тех, кто занимается сельскохозяйственной продукцией, так и тех, кто продает товары онлайн.

Для предпринимателей, которые занимаются торговлей бытовыми товарами, лекарственными средствами и ювелирными изделиями, нормы начнут действовать 1 октября 2020 года. Для всех остальных, кто работает как ФЛП, закон вступит в силу с начала 2021 года. Без РРО смогут работать только предприниматели первой группы – с годовым оборотом до 300 тысяч гривен и без наемных работников.

Председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан предупреждает о рисках принятого закона. По ее убеждению, введение кассовых аппаратов – в интересах крупного бизнеса, а не малого. Такое требование закона уничтожит мелких предпринимателей.

«Для чего эти изменения инициирует большой бизнес? Они не хотят конкуренции. Путем установления кассовых аппаратов они заставляют маленьких предпринимателей поднимать цены, а за это все будут платить покупатели», – критикует закон экс-депутат.

Зато авторы закона говорят, что главная цель – вывести из тени расчеты за товары и услуги. По словам Гетманцева, изменения коснутся в основном «большого бизнеса, который выдает себя за малый». Однако, как это будут проверять на практике, чиновники не уточняют.

Расчеты в смартфоне

Новый закон предусматривает, что ФОПы смогут сэкономить на приобретении кассового аппарата и установить специальное программное обеспечение, в частности, в виде приложения в смартфоне.

Как объясняют в Министерстве финансов, зарегистрировать программный РРО можно будет через электронный кабинет в режиме онлайн без представления каких-либо регистрационных документов. Законом предусмотрена также возможность создания расчетного документа в электронной форме виде QR-кода для считывания, который можно получить по электронной почте.

«Отныне чек в телефоне станет нормой. Это защитит нас с вами как потребителей и облегчит жизнь предпринимателям. Конечно, мы не забыли и о государстве, потому что это детенизация процессов», – прокомментировал закон премьер-министр Алексей Гончарук.

Чтобы приобрести и установить РРО, предприниматели будут иметь чуть больше года – до 1 октября 2020 году. В переходный период (до января 2021) за торговлю без кассового аппарата предусмотрены штрафы – 10% от стоимости товара при первом нарушении и 50% во второй раз. После 1 января 2021 штрафы будут составлять 100% и 150% соответственно. Также новый закон предусматривает введение так называемого «кэшбека», который дает возможность покупателям пожаловаться в контрольные органы относительно невыдачи чека и получить компенсацию.

«Легко говорить, что кассовый аппарат может заменить любой гаджет. Но при этом забывают указать, что для нормальной работы такого РРО нужен бесперебойный доступ к интернету. Вы знаете, который интернет в селах? Как владелец сельского магазина может обеспечить достаточную скорость мобильного интернету? Суть упрощенной системы не в том, чтобы платить меньше налогов, а в том, что она должна быть настолько простой, чтобы любой человек мог в ней разобраться и обеспечить себя работой. А вместе с РРО появляется дополнительная отчетность. Для администрирования этого РРО надо либо нанимать бухгалтера, или самому посвящать этому несколько часов в день. И любая ошибка будет стоить дорого», – сетует председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Эксперты соглашаются, что инициативы вывести расчеты из тени очень конструктивные, но настораживает отсутствие диалога власти с малым бизнесом. Успеют ли все установить кассовые аппараты и не станут высокие штрафы новым методом давления на бизнес, покажет время.

Центр громадського моніторингу та контролю