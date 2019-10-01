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«9 рота погибла, все 145 человек, и минус 12 танков»: «Михалыч» рассказал о масштабной гибели боевиков «ДНР» одновременно. ВИДЕО
Сегодня на своей странице в социальной сети «Твиттер» известный блогер под ником Necro Mancer, который тщательно отслеживает ситуацию на Востоке украинского государства, обнародовал видео, где один из сторонников «русского мира» на Донбассе рассказал страшные вещи о гибели огромного количества террористов одновременно, а также уничтожении двенадцати танков «ДНР» на минном поле. Примечательно, как информирует replyua.net, по словам сепаратиста, 145 наемников Путина погибли на Донбассе по вине покойного уже главаря «Донецкой народной республики» Болотова.
Так, блогер пишет в своем блоге: «Сказки от «Михалыча»: 9-я рота ушла по приказу Болотова на лево от дороги. Буквально сразу же туда прилетел «Град» и накрылось 145 человек. А еще был случай, когда приехавший на Донбасс «Волгоград» под Вергулевкой в туман по минному полю пустил наши танки в наступление. Тогда были разбиты двенадцать танков».
Теги: Донбасс, погибли, ДНР, рота
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