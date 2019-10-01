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Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
Звезды влияя на людей, устанавливают их взаимоотношения между друг другом, поэтому очень часто многие люди оказываются слабее и вынуждены подчиняться более сильным.
Так кто от кого зависит? Прежде всего, передает from-ua.
Козероги подчиняются Львам
И это не удивительно, все же Львы это цари зверей, они уже главные. Однако Львы, пользуясь своим природным положением, ведут себя недобросовестно, они не хвалят Козерогов за правильные действия, могут их высмеять. Если все же сложились романтические отношения между ними, то со временем Козерог узнает с кем он живет, но будет уже поздно, так как довольно часто такие любовные отношения очень крепкие, просто надо один партнер будет подчиняться другому в решении всех совместных вопросов.
Девы с легкостью могут командовать Водолеями
Все дело в том, что Водолей очень влюбчив, и влюбляясь в Деву он и вовсе теряет от светлых чувств голову, становясь практически послушным щеночком. В решении семейных вопросов максимум, что смогут Водолеи — это составлять различные планы и проекты, но утверждать их будет Дева. Кроме того, такое положение во многом обуславливается интеллектом Дев, они с легкостью найдут подход к любому человеку, выявят слабые стороны. Однако стоит им ослабить свою хватку, и Водолей точно взбунтуется, начнет жить прежней полноценной жизнью.
Рыбы подчиняются Весам
Но такая зависимость своеобразно, дело в том, что Весы не могут применять свои решения без хорошего советчика, а если им является представитель Рыб, то со временем эта пара не сможет функционировать друг без друга, находясь в обоюдном плену, так как Рыбы получают настоящие удовольствие от ощущения себя мудрыми советчиками.
Овны находятся в зависимости от Скорпионов
Особенно это связь проявляется в романтических отношениях мужчины и женщины, молодой человек Овен будет всеми силами стараться завоевать внимание девушки Скорпиона, станет всеми силами угождать прекрасной спутнице, а та в свою очередь будет играться им. А со временем Овен и вовсе не сможет быть без Скорпиона, мечтая и мечтая о взаимной любви.
Телец подчиняется Стрельцам
Тельцы очень спокойные и скромные люди, они могут быстро попасть под влияние более амбиционного Стрельца, подчиняться ему. И вот тогда Стрелец обретет верного соратника, который приложит все усилия для решения проблем своего кумира, всегда придёт ему на помощь, теряя собственную выгоду. Если Телец и Стрелец начали развивать семейные отношения, то по началу они будут по-настоящему счастливы, но со временем Телец останется не у дел, так как его партнёр будет принимать все решения самостоятельно, не интересуясь мнением любимого человека, поэтому отношения могут расстроиться.
Близнецы находятся в зависимости от Козерогов
Все дело в том, что последние очень яркие фигуры, и они с легкостью становятся кумирами для подражания у Близнецов. Также они надеются, что Козероги помогут решить появляющиеся проблемы, достичь поставленной цели. Но быть похожими на Козерогов Близнецам не удается, так как у них более слабый характер.
Рак подчинен Водолею
Это очень странный союз, особенно если представители этих знаков зодиака строят отношения, так как Водолей полностью подчиняет менее слабого Рака, последний также готов простить своему партнеру многие ошибки.
Стрельцы находятся в зависимости от Раков
Как же так получается, что амбициозный Стрелец не может без Рака, дело в том, что Рак может создать особую благоприятную, уютную домашнюю атмосферу, постепенно Стрелец не сможет быть без своей второй половины, начиная привыкать к тому как она готовит обед, к тому как она решает семейные дела.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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