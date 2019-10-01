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Глоба: Четырем знакам Зодиака судьба подготовила подарок уже в ближайшие дни
Тамара Глоба настаивает, что избранники судьбы должны воспользоваться благоприятным временем, чтобы сделать рывок вперед.
Одна из наиболее узнаваемых астрологов нашего времени Тамара Глоба известна точностью своих прогнозов. На сей раз, она предсказывает полосу везения для четырех знаков Зодиака. Это, отнюдь, не значить, что остальные восемь будут все эти мужественно преодолевать неудачи и терпеть лишения. Однако именно этим четырем знакам сейчас предоставляется уникальная возможность осуществить задуманное, передает Диалог.UA, ссылаясь на express-novosti .
Овен
Один из таких знаков – Овен. Овнам в предстоящие дни, с 1 по 10 октября, выпадет неспокойная жизнь, связанная с путешествиями. Впрочем, сезон отпусков уже завершился, и это будут деловые поездки. Вероятнее всего, служебные командировки. Поначалу это даже может вас раздражать. Однако со временем вы осознаете, сколько пользы для вашей карьеры принесли эти поездки. А руководство оценит вашу готовность ехать за многие сотни километров и жертвовать личным временем ради интересов фирмы. Да и вы сами в этих поездках можете завязать полезные знакомства, которые очень пригодятся вам в будущем.
Рак
Для Раков эта декада станет воистину судьбоносной. Вам предстоит очень важный разговор с человеком, который пока не входит в ваше близкое окружение. Однако именно этот разговор и это общение могут круто изменить вашу судьбу. Причем изменить ее к лучшему. Возможно, вы решитесь сменить место работы или вообще род занятий. Не исключено, что переедете в другой город или даже в другую страну. В общем, будьте открыты навстречу общению и ничего не бойтесь. Судьба в эти дни играет на вашей стороне.
Весы
Людей, родившихся под этим знаком, в ближайшие дни ожидает серьезный финансовый успех. Возможно, вам ощутимо прибавят зарплату, а то и вовсе предложат новую работу с зарплатой вашей мечты. Не исключено, что кто-то надумает вернуть долг, на котором вы, откровенно говоря, уже давно поставили крест. Впрочем, может быть, это просто будет крупный лотерейный выигрыш. В любом случае, этот период будет для вас чрезвычайно денежным и упускать такую возможность нельзя.
Стрелец
Наибольший процент счастливчиков будет в эти дни среди Стрельцов. Их успех превзойдет и затмит даже успехи предыдущих трех знаков. Стрельцы, это ваши дни! Вам будет удаваться все. А в первую очередь - карьера. Поэтому смело принимайте все подарки судьбы и не бойтесь никакого подвоха - его не будет. Успейте воспользоваться своим звездным часом, и вы обретете жизненный "запас прочнос ти" на много дней вперед.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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