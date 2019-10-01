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Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни
С 1 ноября 2019 года Кабинет министров Украины намерен запустить работу новой таможни.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает donpress.
Как отметил Гончарук, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни:
«Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем… Невозможно силами министерства финансов побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ… Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качествам от тех, кто возглавлял до этого».
По его словам, если будет организовано сотрудничество под координацией президента, то данное явление, якобы, уйдет в прошлое.
Теги: Украина, Донбасс, таможня, коррупция, контрабанда, прокуратура, СБУ, Кабмин
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